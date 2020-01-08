Ввести ежегодный план по выпуску мультфильмов предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова на сегодня возможность казахстанских аниматоров по выпуску мультфильмов, рассказал руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы до сегодняшнего дня говорили, что у нас сфера анимации не развита. И вправду до этого специалисты уходили в другие сферы работать. На сегодня уровень наших аниматоров вырос, они освоили новые технологии. К примеру, снятый нашими аниматорами полнометражный мультфильм «Мұзбалақ» получил множество наград. Эти международные награды являются большим достижением. Это говорит о высоком классе наших специалистов, то есть наши аниматоры могут выпускать качественный продукт», - сказал Жанибек Оразалы.

Он также рассказал о том, что в прошлом году в нашей столице состоялся фестиваль анимационных фильмов «ÁMEN Animation film festival».

«На это мероприятие были приглашены студии, работающие в сфере анимационного кино. Были зарубежные гости. Надо сказать, что этот фестиваль прошел на высоком уровне и мы намерены проводить его традиционно каждый год», - добавил руководитель объединения.

По его мнению, необходимо законодательно закрепить выпуск определенного количества анимационных фильмов.

«Раньше мы радовались, когда в течение года снимали 5-6 короткометражных анимационных фильмов, и в 2-3 года - один полнометражный анимационный фильм. В прошлом году мы уже выпустили два полнометражных анимационных фильма: «Мұзбалақ» и «Күлтегін». В этой связи наше объединение выступает с предложением: было бы неплохо, если бы государство законодательно закрепило необходимость выпуска в год по два полнометражных и 10 краткометражных анимационных фильмов. На сегодня в сфере анимации у нас активно работает лишь один канал «Балапан», где за небольшие финансы снимают достаточно качественный продукт», - резюмировал Жанибек Оразалы.



