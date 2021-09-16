Ввести достойные льготы просят ветераны войны в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Казахстана Шарипбай Утегенов выступил на пресс-конференции Центрального совета ветеранов войны в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1989 году закончилась в Афганистане, но не закончились те проблемы, которые там были. Ребята вернулись оттуда с физическими и психологическими ранениями, и остались не у дел, потому что большое государство СССР распалось, наше независимое государство только становилось на ноги и было не до нас», - сказал Шарипбай Утегенов на пресс-конференции.

По его словам, предусмотренные денежные пособия не покрывают основные нужды ветеранов.

«В то время мы не были так настойчивы, потому что мы – тоже граждане нашей страны, и мы понимали тяжелое положение, не захотев быть белыми воронами, когда наш народ голодает. Мы с пониманием относились ко всем этим моментам», - отметил спикер.

«По прошествии времени, в 1999 году были хоть какие-то льготы, их заменили на денежное пособие, которое до сих не покрывает даже третьей-четвертой части всех расходов, чтобы ветеран-афганец жил достойно, а не стоял на базаре и не продавал какие-то вещи, чтобы выжить. Мы считаем, что в 1999 году наши льготы были принижены, и сейчас мы выступаем за то, чтобы эти компенсации были достойными, чтобы мы могли достойно прожить», - заключил Ш. Утегенов.