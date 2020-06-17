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Ввести дополнительные карантинные меры просят мажилисмены

17 Июня 2020 12:42
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Ввести дополнительные карантинные меры просят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рассмотреть вопрос введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне предлагают депутаты фракции ДПК «Акжол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Фракция «Ак жол» высоко оценивает усилия Правительства по противодействию пандемии коронавируса на первом этапе. Их результатом стало значительное замедление пандемии по сравнению с другими странами. В то же время в ряде регионов после снятия ограничений, произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса», - сказала мажилисмен Меруерт Казбекова, оглашая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Она также добавила, что к ним поступаю жалобы от населения.

«Больше всего жалоб на нехватку тестов на коронавирус, даже несмотря на их неподъемную в 15 тысяч тенге стоимость, при том, что многие выживают без доходов уже три месяца», - подчеркнула Меруерт Казбекова.

Депутат добавила, что даже в столице очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются несвоевременно. Такие же жалобы поступают и из других регионов.

«Безусловно, большую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Поэтому мы поддерживаем усиление карантина в наиболее тревожных регионах. Вместе с тем, эти тенденции показывают, что организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета - 125 миллиардов тенге - и накопленный опыт первых месяцев», - добавила депутат.

В заключение она предложила рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне, а также попросила принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов.


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#Мажилис   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Серик Сабеков

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