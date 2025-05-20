Введут ли ИИ в школьную программу — ответ Минпросвещения
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос внедрения искусственного интеллекта в школьную программу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил ввести искусственный интеллект в школьную образовательную программу. Отвечая на этот запрос, министр отметил, что работа в данном направлении уже ведется.
— Этот вопрос министерством поднимался и в прошлые годы. Мы проводили обсуждения с участием международных экспертов, в том числе в рамках августовской конференции педагогов. Тогда наши учителя продемонстрировали, как уже используют инструменты искусственного интеллекта в образовательном процессе. Поэтому говорить о полном отсутствии работы в этом направлении — это неверная оценка ситуации, — сказал Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве.
По его словам, на сегодня утверждена Дорожная карта по внедрению ИИ в образование. Кроме того, под руководством заместителя Премьер-министра проведены совещания с привлечением заинтересованных сторон.
— В настоящее время 120 тысяч педагогов проходят курсы повышения квалификации по искусственному интеллекту. Кроме того, во время официального визита в Китай была достигнута договоренность о предоставлении бесплатных курсов повышения квалификации для руководителей организаций образования, — сообщил министр.
Он добавил, что сейчас готовится отдельный документ, касающийся интеграции ИИ в образовательный процесс. Его примут после того, как в Мажилисе будет одобрен Закон об искусственном интеллекте.
— После принятия закона мы разработаем и соответствующие нормативные акты, — подчеркнул Гани Бейсембаев.