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    12:48, 20 Май 2025 | GMT +5

    Введут ли ИИ в школьную программу — ответ Минпросвещения

    Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос внедрения искусственного интеллекта в школьную программу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Введут ли ИИ в школьную программу — ответ Минпросвещения
    Фото: freepik

    Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил ввести искусственный интеллект в школьную образовательную программу. Отвечая на этот запрос, министр отметил, что работа в данном направлении уже ведется.

    — Этот вопрос министерством поднимался и в прошлые годы. Мы проводили обсуждения с участием международных экспертов, в том числе в рамках августовской конференции педагогов. Тогда наши учителя продемонстрировали, как уже используют инструменты искусственного интеллекта в образовательном процессе. Поэтому говорить о полном отсутствии работы в этом направлении — это неверная оценка ситуации, — сказал Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве.

    По его словам, на сегодня утверждена Дорожная карта по внедрению ИИ в образование. Кроме того, под руководством заместителя Премьер-министра проведены совещания с привлечением заинтересованных сторон.

    — В настоящее время 120 тысяч педагогов проходят курсы повышения квалификации по искусственному интеллекту. Кроме того, во время официального визита в Китай была достигнута договоренность о предоставлении бесплатных курсов повышения квалификации для руководителей организаций образования, — сообщил министр.

    Он добавил, что сейчас готовится отдельный документ, касающийся интеграции ИИ в образовательный процесс. Его примут после того, как в Мажилисе будет одобрен Закон об искусственном интеллекте.

    — После принятия закона мы разработаем и соответствующие нормативные акты, — подчеркнул Гани Бейсембаев.

    Теги:
    Технологии Минпросвещения РК Образование Искусственный интеллект ИИ школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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