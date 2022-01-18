Введут ли в Казахстане локдаун – ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министра здравоохранения Ажар Гиният спросили по поводу возможного введения локдауна из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется, не предполагается. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения, также на снижение смертности от коронавирусной инфекции, не допустить, чтобы был перегрев системы здравоохранения, чтобы экстренная помощь была доступна всему населению», - сказала Ажар Гиният во время пресс-конференции в СЦК.

Она уточнила, что в дальнейшем ограничительные меры будут применяться дифференцировано в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

«За эти годы мы уже научились и прогнозировать, и планировать ограничительные меры», - заявила глава Минздрава.