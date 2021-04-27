РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:22, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Введут ли персональную ответственность налоговиков за ущерб добросовестному бизнесу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос введения персональной материальной ответственности чиновников налоговых органов за нанесённый ущерб добросовестному бизнесу прокомментировали в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Право подачи налоговыми органами исков в суд о признании сделок недействительными предусмотрено статьей 19 Налогового кодекса. Суды при рассмотрении каждого конкретного дела исходят из фактических обстоятельств дела и, в зависимости от установленного, удовлетворяют требования налоговых органов либо отказывают в иске. При проверке правомерности исключения из вычетов расходов и из зачета сумм налога на добавленную стоимость суды выясняют реальное совершение финансово-хозяйственных операций поставщиками. При несогласии с судебными актами заинтересованные лица вправе обжаловать их в установленном законом порядке. В этой связи, вопрос введения персональной материальной ответственности сотрудников налоговых органов требует внимательного изучения и четкого юридического закрепления», - написал первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что, согласно представленной Генеральной прокуратурой информации, в рамках исполнения пункта 1.2.3 протокола заседания Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции от 27 августа 2020 года Министерству юстиции совместно с Генпрокуратурой и НПП «Атамекен» поручено принять меры по совершенствованию механизмов возмещения вреда (нанесенного ущерба) и компенсации упущенной выгоды, ставших следствием незаконных действий контрольно-надзорных органов.

    «На сегодня Министерством юстиции подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности на основе имплементации принципов и положений английского и европейского права». Данным законопроектом предусмотрены поправки в Гражданский кодекс (далее – ГК), направленные на совершенствование института взыскания убытков», - отметил зампремьера.

    «В частности, предлагается внести дополнение в статью 9 (защита гражданских прав) ГК, предусматривающее, что если судом установлено наличие убытков (нанесенного ущерба), но не удается определить их точный размер, суд не может отказать в иске, он должен сам установить их размер, исходя из требований добросовестности, разумности, справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства (на согласовании с госорганами)», - заключил А. Смаилов.

    Напомним, ввести персональную материальную ответственность чиновников налоговых органов за нанесённый ущерб добросовестному бизнесу попросили депутаты фракции «Ак жол».


    Теги:
    Правительство Правительство РК Закон и право Бизнес Другие государственные органы Главная Налоги
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!