Введут ли новый локдаун в Алматы – комментарий Жандарбека Бекшина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы думаем, что в мае заболеваемость будет высокая, и с конца мая у нас, с середины мая, будет снижение заболеваемости, и я думаю, что до локдауна у нас в Алматы не дойдет. Мы создали группу по изучению прогнозирования, и сейчас эта группа дает, будем говорить, благоприятный прогноз. До локдауна в Алматы дело не дойдет», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что сейчас Правительство выделило большое количество вакцины, и все регионы приступили к массовой вакцинации.