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    16:45, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Введут ли новый локдаун в Алматы – комментарий Жандарбека Бекшина

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы думаем, что в мае заболеваемость будет высокая, и с конца мая у нас, с середины мая, будет снижение заболеваемости, и я думаю, что до локдауна у нас в Алматы не дойдет. Мы создали группу по изучению прогнозирования, и сейчас эта группа дает, будем говорить, благоприятный прогноз. До локдауна в Алматы дело не дойдет», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

    Он отметил, что сейчас Правительство выделило большое количество вакцины, и все регионы приступили к массовой вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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