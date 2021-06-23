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    16:25, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Введут ли локдаун  в Казахстане из-за индийского штамма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли ввести локдаун в Казахстане из-за индийского штамма? На этот вопрос ответил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не видим необходимости на территории республики вводить локдаун из-за индийского штамма коронавируса. Такого вопроса на повестке дня нет. На прошлом заседании Межведомственной комиссии приняли конкретные ограничительные меры в Нур-Султане. Все это профилактические меры. По сферам услуг, в особенности по местам массового скопления людей были приняты меры. Дальнейшее принятие решения зависит от эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Ералы Тугжанов.

    Ранее МВК озвучила рекомендации по усилению карантина в Нур-Султане. В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» («Индийского») штамма в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

    - ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

    - ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

    - ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

    - включить в проект «Ashyq» торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.


    Теги:
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