Введут ли акциз на одноразовые электронные сигареты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет ли введен акциз на одноразовые электронные сигареты (вейпы)? На этот вопрос ответил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока мы этот вопрос только обсуждаем совместно с профильным Министерством здравоохранения. Пока я вам точно не скажу. Это еще нужно прислушаться к мнению предпринимателей. В целом, чтобы все стороны высказались. Тоже вопрос не одного дня. Однозначно пока я вам не могу сказать. Ведется работа совместно с депутатами, рабочей группой», - прокомментировал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Напомним, ранее на пленарном заседании Мажилиса депутат Мади Ахметов поднял проблему распространения электронных сигарет в стране.

«В то время, когда страна борется с пандемией, наблюдается эпидемия одноразовых вейпов среди подростков. Сегодня наступила эпоха одноразовых электронных сигарет, отравляющих умы молодого поколения этим дымом. Молодежь знает, что такое вейп, но в последнее время с появлением одноразовых форм, ситуация кардинально изменилась – вейпы набирают популярность, сигареты сняли с полок и заменили одноразовыми вейпами, содержание никотина в которых в 2,5 раза выше, чем в сигаретах, которые не требуют доливки или же заправки. В результате распространение одноразовых вейпов сводит на нет широкомасштабные усилия государства по ограничению никотина», - заявил Мади Ахметов в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.