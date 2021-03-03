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Введено ограничение на снятие субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

3 Марта 2021, 14:21
Введено ограничение на снятие субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года введено ограничение снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Следует отметить, что указанное ограничение действовало с 1 июня 2020 года и распространялось только на юридических лиц, с начала же этого года ограничение распространяется и на индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

Так, совместным постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 150 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № 95 (ссылка: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021901) утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:

1) 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге – для субъектов малого предпринимательства;

2) 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге – для субъектов среднего предпринимательства;

3) 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге – для субъектов крупного предпринимательства.

Данное требование не распространяется на следующих субъектов предпринимательства:

1) субъекты микропредпринимательства;

2) субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);

3) субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, с видами экономической деятельности согласно приложению к совместным постановлению и приказу;

4) банки второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Национальном банке РК, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой.

Наряду с этим, совместными постановлениями правления Национального банка от 21 декабря 2020 года №151 и правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года №125 и приказа министра финансов РК от 22 декабря 2020 года № 1223 утверждены Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов (ссылка http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021885).

Данными Правилами утвержден перечень документов, который необходимо предоставить в банк предпринимателю, если сумма превысит установленный предельный размер снятия наличных денег.

Предпринимателю необходимо предоставить в банк:

- документ, подтверждающий цель снятия наличных денег;

- согласие на передачу сведений и документов в органы государственных доходов.

Банк в течение 1 рабочего дня направляет в КГД заявку на снятие наличных денег с банковского счета.

КГД рассматривает заявку в течении 3 рабочих дней. После этого направляет в банк сведения о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Также с учетом применения системы управления рисками орган государственных доходов выносит одно из следующих решений:

по низкой степени риска – об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег;

по высокой степени риска – о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

«Сведения КГД о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов по результатам применения системы управления рисками действительны в течение одного календарного месяца», - дополнили в Комитете государственных доходов.


Нацбанк Казахстана   Бизнес   Экономика   Минфин РК  
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