Введено ограничение на посещение космодрома «Байконур»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Роскосмос» проинформировала представителей средств массовой информации, ранее подавших данные для аккредитации на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16», об отмене посещения космодрома «Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Ограничение посещения космодрома «Байконур» вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи решением властей Республики Казахстан о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции с площадки № 31 космодрома «Байконур» состоится по графику - 9 апреля 2020 года. В составе основного экипажа - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди, их дублеры — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн.

Для освещения пуска «Роскосмос ТВ» организует прямую трансляцию с космодрома «Байконур» на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос», в социальных сервисах (YouTube, ВКонтакте) и на платформе «Триколор ТВ», отмечает пресс-служба.

Как стало известно, в связи с пандемией коронавируса нового типа и необходимостью полностью реализовать меры, введенные правительством Франции, Гвианский космический центр приостанавливает проведение всех текущих пусковых кампаний. Подготовительные мероприятия к пускам будут возобновлены, как только это позволят санитарные условия, сообщает компания Arianespace.

Эта исключительная мера позволит защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность подготовки к запланированным пускам.

Arianespace, Французское космическое агентство (CNES), а также все компании, участвующие в деятельности Гвианского космического центра, в настоящее время контролируют операции по переводу ракет-носителей и космических аппаратов в безопасный режим хранения в соответствии со стандартными процедурами, отмечается в сообщении.