Введено ограничение движения на дорогах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на дорогах Западно-Казахстанской области ограничено движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

14 февраля в 14:45 в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д;

1. «Атырау - Уральск» км. 198-492, уч. гр. Атырауской области - г. Уральск.

2. «Уральск - Таскала – граница РФ» км. 4-104, уч. г. Уральск - граница РФ.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны.