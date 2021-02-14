16:06, 14 Февраль 2021 | GMT +6
Введено ограничение движения на дорогах ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на дорогах Западно-Казахстанской области ограничено движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
14 февраля в 14:45 в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д;
1. «Атырау - Уральск» км. 198-492, уч. гр. Атырауской области - г. Уральск.
2. «Уральск - Таскала – граница РФ» км. 4-104, уч. г. Уральск - граница РФ.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны.