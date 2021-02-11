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    14:57, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Введено ограничение движения на дорогах Западно-Казахстанской области

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе «Атырау-Уральск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «11 февраля в 14:30 часов в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Атырау-Уральск» км. 198-492, уч. гр. Атырауской области - г. Уральск.

    А также на а/д «Самара-Шымкент» км. 265-526, уч. с. Подстепное – гр. Актюбинской области.

    В Актюбинской области с 14:30 в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 526-615, уч. гр. Западно-Казахстанской области - п. Хобда «, - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. По информации РГП «Казгидромет», местами в северной половине страны пройдет снег, а на остальной территории пройдут осадки, на юге ночью в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Западно-Казахстанская область Актюбинская область
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