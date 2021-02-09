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    13:59, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Введено ограничение движения на дорогах Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на некоторых дорогах Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    «09 февраля в 13:00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 480-615, уч. п.Кольбай- гр.Восточно-Казахстанской обл. (участок на реконструкций ТОО «CITIC Construction Co.. Ltd»).

    В 13:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-683, уч. гр. Алматинской обл.- с. Таскескен

    Для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д:

    2. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 683-768, уч. с.Таскескен - г.Аягоз

    Напомним, вчера в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на дорогах в Павлодарской и Карагандинской области.


    Теги:
    Погода МЧС Регионы Казахстана Транспорт Алматинская область
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