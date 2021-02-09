Введено ограничение движения на дорогах Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на некоторых дорогах Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«09 февраля в 13:00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 480-615, уч. п.Кольбай- гр.Восточно-Казахстанской обл. (участок на реконструкций ТОО «CITIC Construction Co.. Ltd»).

В 13:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-683, уч. гр. Алматинской обл.- с. Таскескен

Для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д:

2. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 683-768, уч. с.Таскескен - г.Аягоз

Напомним, вчера в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на дорогах в Павлодарской и Карагандинской области.