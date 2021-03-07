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    00:36, 07 Март 2021 | GMT +6

    Введено ограничение движения для транспорта на дорогах ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на дорогах Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    06 марта в 23:00 (время Нур-Султан) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Атырау-Уральск» км. 189-492, уч. гр. Атырауской область - г. Уральск.

    06 марта в 23:30 в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 266-526, уч. п. Подстепное - гр. Актюбинской области.

    06 марта в 23:30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 526-615, уч. гр. Западно-Казахстанской обл. - п.Кобда.

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Павлодарской области.

    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Западно-Казахстанская область
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