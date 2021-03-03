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    08:43, 03 Март 2021 | GMT +6

    Введено ограничение движения для транспорта на дорогах Актюбинской области и ЗКО

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Актюбинской и Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    03 марта в 00:45 (времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 526-615, уч. гр. Западно-Казахстанской области - с.Кобда.

    03 марта в 00:45 (времени Нур-Султана) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара - Шымкент» км. 265-526, уч. с. Подстепное - гр. Актюбинской области.

    Напомним, неустойчивую погоду прогнозируют синоптики 3 марта в Казахстане.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Западно-Казахстанская область Актюбинская область
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