Введением сил ОДКБ была предотвращена угроза безопасности страны - Мухтар Кул-Мухаммед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан Мухтар Кул-Мухаммед также назвал поспешным решением Европейского Парламента принятие резолюции по ситуации в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Глава комитета Сената напомнил, что только в течение последних двух лет Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев последовательно инициировал четыре пакета реформ, направленных осуществление поэтапных политических преобразований.

«Квинтэссенцией реформ стали возможность организации мирных собраний в уведомительном, а не разрешительном порядке, снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч человек, внедрение тридцатипроцентной квоты для женщин и молодежи, введение института парламентской оппозиции. С прошлого года внедрены прямые выборы акимов сельских округов», - отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Существовавшее долгие годы препятствие для политических партий по семипроцентному порогу прохождения в Мажилис Парламента было преодолено путем его снижения до пяти процентов, впервые в бюллетенях на выборах предусмотрена новая графа «против всех», подчеркнул глава Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК.

В прошлом году в порядке депутатской инициативы разработан и принят Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», в целом, по мнению Венецианской комиссии, соответствующий стандартам в области прав и свобод человека.

«После многолетнего моратория в стране полностью отменена смертная казнь (и это несмотря на то, что не все передовые страны отменили ее применение), это также стало частью политических реформ, инициированных и введенных в действие в течение последних двух лет, что несомненно является немалым достижением. Можно без преувеличения утверждать, что после проведения подобных реформ стандарты демократизации общества приведены в соответствие современным реалиям, а страна по этим показателям приблизилась к лидирующим позициям на всем постсоветском пространстве», - отметил М. Кул-Мухаммед.

По словам спикера, демократия – это не просто отстаивание собственных прав, но и прежде всего уважение прав других граждан. В период январских событий именно это неписаное правило оказалось нарушенным, когда внешние и внутренние деструктивные силы, воспользовавшись в качестве щита участниками мирных собраний, открыли огонь по безоружным сотрудникам правоохранительных органов.

«Возникла непосредственная угроза нашей Независимости. Глава государства, будучи гарантом Конституции, обеспечивая права и свободы граждан страны, принял единственно правильное решение о временном введении миротворческих сил ОДКБ. Этим шагом предотвращена угроза безопасности страны, а в течение последующей недели по мере стабилизации ситуации войска были выведены с территории нашей страны» - сказал глава комитета Сената Парламента РК.

Мухтар Кул-Мухаммед считает, что инициаторы резолюции имеют весьма искаженное, поверхностное представление о преступлениях вооруженных террористов, ответственных за насилие над казахстанскими мирными гражданами и сотрудниками правоохранительных структур.