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Введение закона об «иноагентах» в Казахстане не рассматривается - Уполномоченный по правам человека в РК

17 Марта 2023, 12:56
Введение закона об «иноагентах» в Казахстане не рассматривается - Уполномоченный по правам человека в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Введение закона об «иноагентах» в Казахстане не рассматривается. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько мне известно, такой вопрос на повестке не стоит. Если такой вопрос будет поставлен, то мы, конечно, проведем свою экспертизу. У нас большой штат, есть люди с соответствующим профильным образованием. Мы дадим этому принципиальную оценку и обязательно выразим свое мнение», - сказал Артур Ластаев в интервью журналистам.

Он также прокомментировал вопрос о введении реестра лиц, финансируемых из иностранных источников.

«Насколько нам известно, на текущий момент органы государственных доходов реализуют эту политику строго в рамках фискальных интересов в целях налогообложения. К нам прока жалоб не поступало о том, что за ширмой фискальной политики нарушаются права человека, поэтому на данный момент констатировать какие-то нарушения не представляется возможным», - пояснил Артур Ластаев.

Ранее сообщалось, что реестр лиц, финансируемых из иностранных источников, опубликует Комитет госдоходов.


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