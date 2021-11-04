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    09:36, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Введение углеродного налога значительно повлияет на экономику Казахстана – Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал об основных трендах по изменению климата и окружающей среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мире наблюдаются следующие основные тренды по изменению климата и окружающей среды. Так, крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем в пользу чистых «зеленых» технологий. Наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях по углеродной нейтральности и соответственно отказа от угля, ежегодно растет», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По данным Global Carbon Atlas за 2019 год, Казахстан среди 221 страны занимает 21-е место по объёму выбросов углекислого газа, 11-е место по выбросам на душу населения и 5-е место по углеродоемкости ВВП, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

    «Кроме этого, с 2026 года Европейским союзом планируется введение пограничного углеродного налога на импорт углеродоемкой продукции. Это кардинально изменит правила международной торговли. Причем с учетом углеродоемкости ВВП Казахстана данный налог будет значительно влиять на нашу экономику», - заключил министр.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Экономика
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