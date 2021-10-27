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Введение углеродного налога в ЕС прокомментировал Асет Иргалиев

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Октября 2021, 15:28
Введение углеродного налога в ЕС прокомментировал Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев прокомментировал введение углеродного налога в странах Европейского Союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асет Иргалиев ответил, что из себя представляет введение углеродного налога в Европейском Союза на импортируемые товары, произведенные из грязных технологий.

«С 2023 года Европейский союз планирует ввести углеродный налог. Он будет введен на импортируемые товары, производство которых сопровождаются высоким уровнем выбросов. Необходимо отметить, что рассматривается предоставление переходного периода для таких стран до 1 января 2026 года. Если говорить какие это товары, то это - нефтепродукты, сталь, алюминий, цемент, товары органической химии. По самой конструкции углеродного налога ведутся обсуждения в ЕС», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Асет Иргалиев.

«Мы постоянно наблюдаем за ходом этих обсуждений, проводим анализ, параллельно ведем консультации с нашими партнерами по ЕАЭС. В целом проводятся расчеты, думаю, что к концу текущего года картина будет ясна», - прокомментировал министр.

В августе Минэнерго Казахстана заявило, что введение данного налога может негативно отразиться на нефтегазовых странах.


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