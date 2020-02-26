Введение специализированных мест позволит повысить культуру проведения мирных собраний – Данияр Есин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Введение специализированных мест позволит повысить культуру проведения мирных собраний. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Данияр Есин в ходе обсуждения законопроекта о мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательством планируется внедрение уведомительного порядка проведения мирных собраний», - сказал вице-министр.

При этом, по его словам, в случае отсутствия ответа местных исполнительных органов проведение мирных собраний будет считаться согласованными.

«Также проектом закона будет предусмотрено право предоставления альтернативных мест для проведения мирных собраний. Практика показывает, что ряд отказов были связаны именно с тем, что это место занято. Законодательно мы как раз предусматриваем, чтобы была альтернатива. Проведение мирных собраний в специализированных местах не на окраинах, а также с установлением компетенции маслихатов по определению таких мест. При предоставлении мест должен соблюдаться принцип не на окраинах города», - пояснил Данияр Есин.

Спикер добавил, что при определении таких мест должна учитываться инфраструктура.

«При определении этих мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться возможность достижения цели мирного собрания, удобство организации, транспортная доступность, использование организаторами и участниками инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил безопасности. Законодательством предусматривается, что данные специализированные места будут определены в центральных частях населенных пунктов. Введение специализированных мест, мы считаем, позволит повысить культуру проведения мирных собраний, обеспечить доступ к специализированным местам для свободного выражения мнения, так как эти места будут предназначены для проведения мирных собраний, обеспечению безопасности организаторов и участников», - резюмировал Данияр Есин, представляя основные положения законопроекта.

Отметим, что в обсуждении приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, видные общественные деятели и ученые.



