25 Мая 2022 14:22

Введение прогрессивной шкалы ИПН может привести к вывозу капитала - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) пока не рассматривается. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, Алибек Куантыров пояснил, что пока такие планы на повестке не стоят.

«Был проведен определенный анализ, пока этот ИПН не дает такого эффекта. Прогрессивный ИПН, наверное, звучит очень красиво, но его надо дополнительно прорабатывать, там есть определенные тонкости, его нельзя просто так ввести», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр добавил, что условно средний класс занимается малым и средним бизнесом.

«Они неплохо зарабатывают, выше, чем средний доход по стране. У них возникнет вопрос: «Почему я должен платить больше, если больше работаю?» Может быть, это популярно выглядит, но на самом деле эффекта такого, который ожидается, мы можем не получить. Потому что, если мы введем такой налог, есть риск, что люди просто начнут вывозить капитал и скрывать свои доходы», - пояснил Алибек Куантыров.

Однако, как заверил глава Миннацэкономики, вопрос совершенствования отечественной системы налогообложения будет прорабатываться.