Введение лицензирования микрофинансовой деятельности с 2021 года одобрили в Мажилисе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг» во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно заключению Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, основной целью законопроекта являются снижение долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков и исключение валютного риска в будущем, а также совершенствование регулирования деятельности небанковских финансовых организаций и платежных систем.
По законопроекту от комитетов и депутатов поступило более 80 предложений. В том числе внесены поправки с целью законодательного обеспечения реализации мер, предусмотренных в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, в частности касающиеся поддержки развития инфраструктуры, внутреннего производства, предпринимательства и обеспечения занятости.
Все поступившие предложения были рассмотрены на семи заседаниях рабочей группы с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также неправительственных организаций.
В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм законопроекта приняты следующие поправки:
1) в части защиты прав потребителей финансовых услуг:
- банкам предоставлено право без заявления заемщика валютного ипотечного займа в целях снижения долговой нагрузки применить улучшающее условие в виде уменьшения его денежного обязательства по ипотечному займу в иностранной валюте при замене иностранной валюты на национальную валюту;
2) в части лицензирования микрофинансовой деятельности:
- вместо учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, вводится лицензирование микрофинансовой деятельности с 1 января 2021 года;
3) в целях снижения нагрузки для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы снижены с 10% до 5% от полученного дохода;
4) в части защиты денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, от требований третьих лиц:
- предусматривается недопущение взыскания задолженности по договору банковского займа за счет денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, являющихся предметом залога по выданным банковским займам, в размере суммы непогашенного основного долга по таким банковским займам путем предъявления платежного требования;
5) в целях усиления требований к обеспечению финансовой стабильности банков устанавливается требование к наличию минимального рейтинга у родительской организации банка;
6) уточнен порядок возмещения затрат национальному оператору телерадиовещания по обеспечению распространения по национальной сети телерадиовещания негосударственных теле-, радиоканалов посредством аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания;
7) уточнены статьи 209 и 210 Бюджетного кодекса в части предоставления возможности местным исполнительным органам выпускать ценные бумаги с учетом суммы, необходимой для финансирования в установленном порядке отдельных мероприятий по содействию занятости, определенных в период действия чрезвычайного положения.
Также рабочая группа приняла изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами Мажилиса с целью приведения законопроекта в соответствие с правилами юридической техники. Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения.
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