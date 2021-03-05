Введение латиницы позволит влиться в мировое информационное пространство - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Латинский алфавит один из источников международного общения. Об этом заявила кандидат филологических наук Института языкознания имени А. Байтурсынова Айгул Амирбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переход казахского алфавита на латиницу активно обсуждается в Казахстане с момента обретения независимости. Важнейшей составной частью национальной культуры каждого народа являются алфавит и письменность. Система письменности, развивающаяся на основе совершенного алфавита, играет ключевую роль в создании, существовании и развитии материально-культурных достижений народа, служит совершенствованию языка, расширению международных связей во многих сферах деятельности», - сказала Айгул Амирбекова.

Ученый отмечает, что латинский алфавит (латинское письмо или латиница) является основой письменности во многих языках мира. Письменность, за основу которой был взят латинский алфавит, используется во всех языках балтийской, кельтской, германской и романской групп, а также в некоторых из иранской, семитской, тюркской, фино-угорской и славянской групп, в баскском и албанском языках. Также эту манеру написания можно встретить в наречиях Индокитая, в частности во Вьетнаме, на Филиппинах, в Африке, Океании, Австралии и Северной и Южной Америке.

«Латинская азбука известна школьникам и студентам, так как они широко используют ее, изучая, например, физику, алгебру, геометрию, химию, или иностранные языки. Латинский алфавит один из источников международного общения», - добавила Айгул Амирбекова.

Кандидат филологических наук сообщила, что современные тюркоязычные государства начали пользоваться латинским алфавитом в разные периоды ХХ века: турки - с 1928 года, азербайджанцы - с 1991 года, узбеки - с 1991 года, туркмены - с 1993 года. Казахская письменность, созданная А. Байтурсыновым на основе национального алфавита путем реформирования арабской графики, тоже была переведена на латиницу в 1929 году.

«Так что латиница в Казахстане не впервые. И в то время переход на латиницу бурно обсуждался, возник ряд дискуссий и противоречий в правописании. Темой обсуждения стали принципы правописания иностранных слов, правописание отдельных букв, частей речи, окончаний, слитного, раздельного написания, правила употребления заглавных и прописных букв и т.д. Латинский алфавит по сравнению с арабским значительно содействовал прогрессу образования», - поясняет Айгул Амирбекова.

По словам ученого, идею латинизации самыми первыми подхватили ученые-языковеды, так как они в силу своей профессии, как никто другой, понимают важность и необходимость реформы алфавита в эпоху возрождения казахского языка. С того дня Институт языкознания имени А. Байтурсынова занимается вопросами перехода на новый алфавит. Известный ученый Н.Уали называет 8 факторов, требующих перехода на латинскую графику в Казахстане:

- социокультурный (исправить недостатки, допущенные в практике письма, сохранить специфику национального языка),

- языковой (путем коренного реформирования искусственно усложненного излишними буквами алфавита, обслуживающего орфографию сразу двух языков, разработать точно отображающую звуковую систему нашего языка новую письменность),

- экономический (для усиления доли участия и конкурентоспособности казахского языка в мировом информационном пространстве),

- политический (освободить казахское письмо от пути тоталитаризма и пробудить национальное самосознание),

- психологический (освободить от стереотипа «иноязычные слова не должны меняться в кириллическом письме»),

- исторический (использование общей системы письма для дальнейшей консолидации с тюркоязычным миром),

- педагогический (учесть тяжесть восприятия алфавита, состоящего из 42 букв, школьниками младшего возраста),

- информационный (перейти на универсальный алфавит, соответствующий требованиям компьютерных технологий).

«Каждый язык глубоко специфичен, и что интересно, каждый язык специфичен в каждом отрезке времени. В эпоху глобализации и передовых технологий введение латиницы позволило бы казахстанскому обществу интегрироваться с тюркоязычными народами и влиться в мировое информационное пространство, формировать национальный облик терминологических, ономастических названий», - считает Айгул Амирбекова.

Она отмечает, что не только ученые, но и видные казахстанские деятели — от политиков до политологов — в массовом порядке высказывают свое мнение о переходе государственного языка на латинскую графику.

«Реформу языковой графики надо рассматривать исключительно с модернизацией самого казахского языка. Мы переходим не на какой-то другой язык, а всего лишь модернизируем графику, впервые внедренную, кстати, еще в советское время. К ней государство шло целенаправленно и поэтапно», - отметил политолог Ерлан Карин.

«Латиница Казахстану нужна. Латиница в Казахстане была. Сегодняшний мир весь использует латиницу. Любой гаджет открыть - 99 процентов информации, я утрирую, на латинском алфавите. Я это поддерживаю», - прокомментировал общественный деятель М. Тайжан.

«Каждому человеку дается посильный груз, который он сможет выдержать. Раз уж переход на латинский алфавит выпал на наше поколение – значит мы являемся достойными проводниками исторического перехода на латиницу», - резюмировала Айгул Амирбекова.

Ранее новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в Правительстве.

По инициативе Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2017 году началась работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики рассмотрено свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре. В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения. Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.

Алфавит соответствует принципу «один звук — одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 по 2031 годы.