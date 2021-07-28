Введение экспортных пошлин на металлы снизит инвестиционную привлекательность горной металлургии - Талгат Темирханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае введения экспортных таможенных пошлин (ЭТП) на черные и цветные металлы под риском срыва окажутся как реализуемые, так и запланированные на ближайшую перспективу инвестиционные проекты горно-металлургической промышленности. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Талгат Темирханов.

В настоящее время в стране рассматривается вопрос целесообразности введения экспортных таможенных пошлин на черные и цветные металлы. Введение ЭТП на металлы обосновывается необходимостью смягчить влияние внешней конъюнктуры, скорректировать цены на металлы, защитить внутренний рынок. Кроме того, данная мера рассматривается с точки зрения пополнения государственного бюджета.

Однако, по словам Т. Темирханова, введение ЭТП с экономической точки зрения является чрезвычайной мерой, фактически изъятием оборотных средств предприятий. В условиях казахстанского рынка роль ЭТП будет исключительно фискальной мерой, которая приведет к вымыванию средств экспортеров, существенным образом снизит инвестиционную привлекательность горно-металлургического комплекса.

«Введение ЭТП однозначно приведет к снижению конкурентоспособности отечественной продукции ГМК на внешних рынках, что чревато разрывом сложившихся цепочек поставок и потерей отдельных рынков сбыта», – отмечает заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен». – «Напомню, рынок металлов является цикличным, и вслед за текущим периодом высоких цен многие экономисты уже сегодня прогнозируют их снижение в среднесрочной перспективе по мере восстановления экономик от последствий пандемии COVID-2019. В подобной ситуации крайне опасно рисковать экспортным и инвестиционным потенциалом ГМК, поскольку полученный негативный эффект может значительно превысить краткосрочные выгоды, декларируемые инициаторами введения ЭТП».

Известно, что введение ЭТП с целью защиты внутреннего рынка эффективно лишь на рынках со значительным внутренним потреблением. Казахстанский рынок к таковым не относится. Так, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по итогам 2020 года на внутреннем рынке Казахстана было реализовано лишь 29,8% произведенной продукции черной металлургии и 7,7% цветных металлов. При этом небольшие объемы внутреннего потребления отнюдь не свидетельствуют о наличии дефицита сырья у отечественных потребителей, и вопрос обеспечения внутреннего рынка для металлургических предприятий был и остается приоритетным.

Инициаторы введения ЭТП на металлы проводят параллель с действиями Российской Федерации. Однако в структуре российской экономики потенциал потребителей черных и цветных металлов значителен. Так, на сегодня внутреннее потребление металлов в РФ в 1,5-2 раза выше аналогичных показателей в Казахстане. Поэтому, по мнению Т. Темирханова, сравнивать ситуацию на казахстанском и российском рынках металлов как минимум некорректно.

Он также обратил внимание на значительную финансовую нагрузку предприятий ГМК, которая увеличивается по мере вступления в силу требований, предусмотренных новым Экологическим кодексом РК, а также на внешние вызовы, с которыми сталкивается отрасль. Одним из них может стать введение в самое ближайшее время так называемого «углеродного налога» со стороны Европейского союза. Вкупе с возможным введением ЭТП последствия всех этих факторов могут стать фатальными для целого ряда казахстанских металлургических предприятий.

При этом введение ЭТП мотивируется высокими ценами на черные и цветные металлы, – во главу угла ставятся исключительно фискальные цели. Такой подход противоречит основной функции таможенной пошлины, которая заключается в защите отечественных товаропроизводителей, в случае экспортной пошлины это означает стимулирование продаж на внутреннем рынке, а не на экспорт. Однако в Казахстане нет столько мощностей, способных переработать такое количество производимых черных и цветных металлов.

Кроме того, колебание цен на рынке черных и цветных металлов циклично и за высокими ценами неизбежно следует период низких цен. Поэтому высокие цены на металлы носят временный характер, а прибыль, заработанная в период высоких цен, будет направляться на поддержание производства в менее благоприятные периоды.

Таким образом, введение ЭТП на металлы, преследуя цель увеличения поступлений от ГМК, может привести к обратным последствиям в виде снижения производства у предприятий, сокращения инвестиций в недропользование и как следствие - к существенному снижению поступлений в государственный бюджет от отрасли, заключил Т. Темирханов.