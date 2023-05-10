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Введение безусловного детского пособия приводит к социальной зависимости - Алтай Кульгинов

Автор:  
Серик Сабеков
10 Мая 2023, 13:34
Введение безусловного детского пособия приводит к социальной зависимости - Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Введение безусловного пособия на каждого ребенка приведет к социальной зависимости. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Социального кодекса предлагается рассчитать размер черты бедности на основе среднего дохода населения. Это повлияет на размер социальной помощи. Внедрение такой методики в Казахстане планируется с 2025 года. Считаем, что данные новшества положительно повлияют на размер социальной помощи для малообеспеченного населения», - отметил вице-премьер.

Также замглавы Правительства обращает внимание на негативное влияние практики оказания адресной социальной выплаты 2019 года в виде внесения установленной выплаты на каждого ребенка.

«В частности, это способствовало росту фиктивных разводов, снижению размера алиментов, уклонению от исполнения родительских обязательств, отказу в трудоустройстве, росту малообеспеченных и многим другим последствиям. В связи с этим введение безусловного детского пособия на каждого ребенка приводит к значительным бюджетным расходам и социальной зависимости. Это противоречит поручению Главы государства в части оказания социальной поддержки действительно нуждающимся гражданам и повышения ответственности за свою семью», - добавил Алтай Кульгинов.


Соцвыплаты   Алтай Кульгинов  
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