Введена квота в военных вузах для поступления военнослужащих срочной службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Введена квота для поступления военнослужащих срочной службы в военные вузы. Об этом сообщил начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане для поступления в военные институты до 30 апреля года приема обращаются с заявлением на имя руководителям местного органа военного управления по месту жительства. Годные по состоянию здоровья, набравшие не менее 50 баллов по пяти предметам ЕНТ, в том числе не менее семи баллов по одному из профильных предметов, и не менее четырех баллов по каждому из остальных, прибывают в военный институт для сдачи документов в период с 15 по 20 июля года приема. В период приема поступающие размещаются на территории военных институтов, обеспечиваются пищей по нормам снабжения», – сообщил Ж. Ахметов.

По его словам, граждане принимаются на учебу в военные институты после прохождения отбора. Первый этап – профессионально-психологический отбор. Второй этап – военно-врачебная заключительная медицинская проверка. Третий этап – проверка физической подготовки. Четвертый этап – конкурсный отбор и прием. Абитуриенту разрешается пройти каждый этап по одному разу. Не прошедшие какой-либо из этапов, к следующему этапу не допускаются. Конкурсный отбор проводится приемной комиссией и включает в себя составление рейтинга баллов поступающих от максимального до минимального. Рейтинг оформляется в протоколе приемной комиссии военного вуза. Решение приемной комиссии объявляется до 10 часов 6-го августа года приема и размещается на интернет-ресурсе военного института.

Ж. Ахметов также сообщил, что, начиная с текущего года, в военные учебные заведения Министерства обороны смогут без вступительных экзаменов поступать граждане, отслужившие установленный срок срочной воинской службы, уволившиеся весной, показавшие лучшие результаты. При этом, зачисление этих граждан будет осуществляться по результатам ранее проведенного отбора в частях Вооруженных сил. В настоящее время отбор в воинских частях Министерства обороны уже проводится. Предусматривается 25-процентная квота для поступления военнослужащих срочной службы от общего количества набора.