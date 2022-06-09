9 Июня 2022 10:55

Введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных видов лесоматериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запрет введен в целях недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«С 8 июня 2022 года введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Республики Казахстан», - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 июня 2022 года 322 «О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов», который вступил в силу 8 июня 2022 года.

Данный приказ действует 6 месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 «Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные».

Ранее приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 ноября 2021 года 611 «О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов» предусматривал запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории страны. Он действовал с 7 декабря 2021 года по 7 июня 2022 года включительно.