Введен запрет на проведения футбольных матчей на двух стадионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что введен запрет на проведение официальных матчей в рамках Первенства среди клубов Первой лиги и Кубка Казахстана по футболу на стадионах «Центральный» в г. Каратау и стадионе им. Мунайтпасова в п. Мырзакент (Мактааральский район, Туркестанская область), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам проведенной инспекции выявлена неготовность газонов на стадионах к началу нового сезона. Даны рекомендации по устранению недочетов и приведения полей в надлежащее состояние.

Заместитель спортивного директора ПФЛК Бауыржан Сейсенбеков рассказал об итогах визита:

«Стадионы в Каратау и Мырзакенте не готовы к старту сезона в Первой лиге. Необходимо привести в порядок в соответствии требованиями натуральные поля стадионов. Руководителям клубов и арен даны рекомендации по устранению недочетов. Надеемся, что все замечания будут приняты к сведению и уже в ближайшее время данные спортивные объекты смогут принимать официальные матчи».



