РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Введен запрет на проведения футбольных матчей на двух стадионах Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что введен запрет на проведение официальных матчей в рамках Первенства среди клубов Первой лиги и Кубка Казахстана по футболу на стадионах «Центральный» в г. Каратау и стадионе им. Мунайтпасова в п. Мырзакент (Мактааральский район, Туркестанская область), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам проведенной инспекции выявлена неготовность газонов на стадионах к началу нового сезона. Даны рекомендации по устранению недочетов и приведения полей в надлежащее состояние.

    Заместитель спортивного директора ПФЛК Бауыржан Сейсенбеков рассказал об итогах визита:

    «Стадионы в Каратау и Мырзакенте не готовы к старту сезона в Первой лиге. Необходимо привести в порядок в соответствии требованиями натуральные поля стадионов. Руководителям клубов и арен даны рекомендации по устранению недочетов. Надеемся, что все замечания будут приняты к сведению и уже в ближайшее время данные спортивные объекты смогут принимать официальные матчи».



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!