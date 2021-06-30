Введен дополнительный пассажирский поезд «Алматы-2 - Достык»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Введен дополнительный пассажирский поезд № 211/212 сообщением «Алматы-2 - Достык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с возникшим спросом, на летний период, назначается дополнительный коммерческий пассажирский поезд № 211/212 сообщением «Алматы-2 - Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю:

- отправлением со станции Алматы-2 с 1 июля по 9 августа 2021года по четвергам и понедельникам.

Вагоны поезда № 211/212 оборудованы кондиционером воздуха.

Таким образом, с учетом нового поезда, в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 поездов (8-АО «Пассажирские перевозки», 3- частные перевозчики):

- Из Нур-Султана – 3 поезда;

- Из Алматы – 5 поездов (в 2020 году было 3 поезда);

- Из Восточно-Казахстанской области – 2 поезда;

- Пригородный – 1 поезд.

Также в связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.

Напомним, новые поезда на Алаколь запустили с 18 июня.