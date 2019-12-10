Вузы с низким трудоустройством выпускников могут лишить грантов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отзывать лицензии вузов с плохим трудоустройством выпускников предлагают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отзывать лицензии, чтобы вузы не готовили будущих безработных. Также результаты рейтинга должны учитываться при распределении государственных образовательных грантов. Нельзя направлять госсредства в вузы, готовящие слабых специалистов», - сказал на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.

По его словам, НПП «Атамекен» инициировала внесение изменений в правила распределения грантов (приказ №122 МОН РК)

«Если вуз находится в нижней половине рейтинга, то комиссия имеет право отказать такому вузу в получении права обучать по госзаказу», - пояснил Олжас Ордабаев.

Ранее сообщалось, что более 73% образовательных программ казахстанских вузов не соответствуют ожиданиям работодателей.