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вчера 21:03
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вчера 20:28
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Вузы с низким трудоустройством выпускников могут лишить грантов в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отзывать лицензии вузов с плохим трудоустройством выпускников предлагают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимо отзывать лицензии, чтобы вузы не готовили будущих безработных. Также результаты рейтинга должны учитываться при распределении государственных образовательных грантов. Нельзя направлять госсредства в вузы, готовящие слабых специалистов», - сказал на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.
По его словам, НПП «Атамекен» инициировала внесение изменений в правила распределения грантов (приказ №122 МОН РК)
«Если вуз находится в нижней половине рейтинга, то комиссия имеет право отказать такому вузу в получении права обучать по госзаказу», - пояснил Олжас Ордабаев.
Ранее сообщалось, что более 73% образовательных программ казахстанских вузов не соответствуют ожиданиям работодателей.
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