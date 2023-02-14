Вузы РК готовы принять казахстанских студентов, обучающихся в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские студенты, обучающиеся в Турции, могут продолжить обучение в вузах РК. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы находимся в очень тесном контакте с Министерством иностранных дел. Мы готовы принять наших граждан, наших кандасов, казахстанских студентов, обучающихся за рубежом и оказавшихся в сложной ситуации, в том числе обучающихся в Турции», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.

Для этого, как пояснил министр, изменились правила приема в вузы. Если раньше их перевод совершался только между сессиями или во время летних каникул, то теперь вузы готовы принять студентов, оказавшихся в сложных ситуациях.

По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6 444 здания разрушены. В регионе до сих пор продолжаются спасательные работы, ведутся разборы завалов. Спасатели все еще регистрируют признаки жизни под грудами бетона, несмотря на то, что с момента обрушения прошло уже больше недели, а температура воздуха ночью опускается до минусовых значений.

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).