Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о проведении подготовительной работы вузов к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В случае наличия признаков инфекционных заболеваний студенты могут продолжить обучение дистанционно. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и соответствующих решений уполномоченных органов будет обеспечена готовность вузов к переводу на дистанционный формат обучения», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.
Для этого вузами будет разработан план (алгоритм) действий перевода студентов с офлайн на онлайн-обучение.
«Планируем, что в новом учебном году возобновятся академическая мобильность, зарубежные стажировки обучающихся, за исключением стран, где действуют ограничительные меры», - отметил вице-министр.
«В преддверии нового учебного года желаю всем студентам покорения новых образовательных вершин и самое главное – крепкого здоровья! Призываю всех беречь себя и близких», - заключил К. Ергалиев.
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