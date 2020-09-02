Вузы и общественность должны играть серьезную роль по повышению качества образования – ректор КазНПУ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член правления Ассоциации вузов РК, ректор КазНПУ имени Абая Тахир Балыкбаев высказался о предложениях Президента в Послании народу Казахстана в части образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президент сказал о создании Концепции непрерывного образования. Это очень важный момент в том плане, что сегодня образование не такое в рамках только формального образования. Неформальное образование сегодня, в том числе, самостоятельное обучение, домашнее обучение занимает очень серьезное место в системе образования», - сказал Тахир Балыкбаев в рамках кругло стола по обсуждению Послания Президента.
Он отметил, что актуальным становится предоставление массовых онлайн-курсов, которые используют ведущие университеты мира.
«Президент сказал по поводу тех университетов, которые печатают дипломы, эта проблема есть, и, к сожалению, каждый раз эта проблема доводится до какой-то ситуации, дальше до конца не решается. Причину Президент указал, что здесь это рынок, это бизнес, поэтому и влиятельные лица играют определенную роль. Поэтому здесь не только министерство, не только Правительство самостоятельно должны решать. Здесь мы, в том числе, высшие учебные заведения и общественность должны играть серьезную роль по выполнению задания Президента по повышению качества образования. Действительно, доступное и качественное образование, о котором говорит Президент, это реализуемо, только мы должны для этого приложить максимум усилий. Университеты сегодня это могут», - отметил он
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