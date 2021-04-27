Вузы, детские лагеря и фудкорты могут начать использовать Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие объекты могут работать в рамках приложения Ashyq, рассказали в Нацпалате предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Субъекты, готовые к открытию в рамках проекта Ashyq – это детские лагеря, детские развлекательные центры, выставки, фут-корты, вузы, фитнес-центры. Это не только индивидуальные, но и групповые программы, разные спортивные организации, желающие провести мероприятия со зрителями. Уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин - прим.), просим вас проработать возможность включения объектов из этих сфер в график реализации Ashyq», - сказал председатель НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем он обратился к санврачам с просьбой активно подключиться к разъяснительной работе по использованию приложения Ashyq.

«Мы видим субъекты бизнеса, которые подают заявки для участия. Сейчас мы уже получили заявки от гостиниц, банков, государственных органов, медицинских центов. Это показывает, что есть большой интерес к приложению Ashyq», - проинформировал Аблай Мырзахметов.

Ранее в НПП сообщили, что в проекте на сегодня участвуют 1658 субъектов бизнеса, а в обработке находятся более 670 заявок. По расчетам Нацплатаы, в течение недели ожидаются до 5 тысяч заявок от предпринимателей.