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    18:21, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    В Узбекистане введут штраф за незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание

    В Узбекистане введут наказание за незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание
    Фото: UzNews.uz

    В первом чтении принят законопроект, запрещающий родителям передавать ребенка на обучение в незарегистрированные религиозные организации или лицам без соответствующего образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на UzNews.

    На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по дальнейшему укреплению прав детей».

    Законопроект предусматривает дополнение статьи 47 Кодекса об административной ответственности дополнительными частями, устанавливающими административную ответственность за незаконное вовлечение ребенка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими. Так, в случае незаконного вовлечения ребенка в процесс религиозного воспитания будет наложен штраф в размере от 10 до 15 базовой расчетной величины (используется вместо минимального размера заработной платы).

    Если то же правонарушение повторяется в течение года после применения административного взыскания, то это влечет наложение штрафа в размере от 15 до 25 БРВ или административный арест на срок до 15 суток.

    Кроме того, не допускается привлечение ребенка родителями или лицами, их заменяющими, к процессу религиозного воспитания в нарушение закона. То есть запрещается передача ребенка для получения религиозного образования незарегистрированным или не имеющим лицензии организациям либо лицам, не имеющим специального религиозного образования и осуществляющим религиозное обучение без разрешения центрального органа управления религиозными организациями в Узбекистане.

    — Принятие данного законопроекта послужит защите прав детей в сфере получения образования и предотвращению их становления жертвами идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фанатизма, — отметили депутаты.

    Теги:
    Закон и право Дети Штрафы Религия Законопроекты Образование Узбекистан Центральная Азия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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