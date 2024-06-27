В Узбекистане введут штраф за незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание

В первом чтении принят законопроект, запрещающий родителям передавать ребенка на обучение в незарегистрированные религиозные организации или лицам без соответствующего образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на UzNews.

На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по дальнейшему укреплению прав детей».

Законопроект предусматривает дополнение статьи 47 Кодекса об административной ответственности дополнительными частями, устанавливающими административную ответственность за незаконное вовлечение ребенка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими. Так, в случае незаконного вовлечения ребенка в процесс религиозного воспитания будет наложен штраф в размере от 10 до 15 базовой расчетной величины (используется вместо минимального размера заработной платы).

Если то же правонарушение повторяется в течение года после применения административного взыскания, то это влечет наложение штрафа в размере от 15 до 25 БРВ или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, не допускается привлечение ребенка родителями или лицами, их заменяющими, к процессу религиозного воспитания в нарушение закона. То есть запрещается передача ребенка для получения религиозного образования незарегистрированным или не имеющим лицензии организациям либо лицам, не имеющим специального религиозного образования и осуществляющим религиозное обучение без разрешения центрального органа управления религиозными организациями в Узбекистане.