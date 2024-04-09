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    16:25, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Вуз в Атырау перешел на онлайн обучение в связи с паводками

    қашықтан оқыту
    Фото: Pixabay

    Вице-министр науки и высшего образования РК Ешенкулов Талгат доложил о состоянии вузов в подтопленных регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.   

    — В настоящее время вузы, расположенные в регионах, где объявлено ЧС, не затоплены. Разрушений и угроз нет. Министерством даны поручения всем вузам не допускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности. Все руководство организаций высшего образования и науки переведено в режим ЧС. Министерством проводится ежедневный мониторинг университетов в регионах, где идут паводки, — сказал Талгат Ешенкулов на брифинге в СЦК.

    Согласно приведенным им данным, работа в вузах ведется в штатном режиме.

    — На онлайн обучение перешел только Атырауский университет им. Х. Досмухамедова в связи с режимом ЧС. В данном университете учебный процесс для студентов переведен в онлайн формат с 8 апреля 2024 года до стабилизации ситуации. В настоящее время контингент студентов университета составляет 8 тысяч человек. Иногородним студентам временно разрешили остаться по месту жительства, — добавил спикер.  

    Теги:
    Атырау Вузы Наводнение Образование Дистанционное обучение Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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