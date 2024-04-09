Вуз в Атырау перешел на онлайн обучение в связи с паводками
Вице-министр науки и высшего образования РК Ешенкулов Талгат доложил о состоянии вузов в подтопленных регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В настоящее время вузы, расположенные в регионах, где объявлено ЧС, не затоплены. Разрушений и угроз нет. Министерством даны поручения всем вузам не допускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности. Все руководство организаций высшего образования и науки переведено в режим ЧС. Министерством проводится ежедневный мониторинг университетов в регионах, где идут паводки, — сказал Талгат Ешенкулов на брифинге в СЦК.
Согласно приведенным им данным, работа в вузах ведется в штатном режиме.
— На онлайн обучение перешел только Атырауский университет им. Х. Досмухамедова в связи с режимом ЧС. В данном университете учебный процесс для студентов переведен в онлайн формат с 8 апреля 2024 года до стабилизации ситуации. В настоящее время контингент студентов университета составляет 8 тысяч человек. Иногородним студентам временно разрешили остаться по месту жительства, — добавил спикер.