Вуз в Атырау перешел на онлайн обучение в связи с паводками

Вице-министр науки и высшего образования РК Ешенкулов Талгат доложил о состоянии вузов в подтопленных регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время вузы, расположенные в регионах, где объявлено ЧС, не затоплены. Разрушений и угроз нет. Министерством даны поручения всем вузам не допускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности. Все руководство организаций высшего образования и науки переведено в режим ЧС. Министерством проводится ежедневный мониторинг университетов в регионах, где идут паводки, — сказал Талгат Ешенкулов на брифинге в СЦК.

Согласно приведенным им данным, работа в вузах ведется в штатном режиме.