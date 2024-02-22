РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Вуз, специализирующийся на водной тематике, будет создан в Таразе

    Тараз, город
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Советник президента РК Канат Бозумбаев на Международном форуме водных ресурсов в Назарбаев университете сообщил, что вуз, специализирующийся на водной тематике, будет создан в Таразе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выступая на открытии форума, Канат Бозумбаев рассказал, что в Казахстане рассматривается вопрос восстановления одного из базовых вузов страны, который будет специализирован только на проблематике водных ресурсов.

    Представители СМИ уточнили у советника Президента, о каком вузе идет речь.

    — В Таразе был Жамбылский гидромелиоративный институт, который сейчас рассматривают соответствующие министерства. Необходимо создать новый университет, специализирующийся только на такой водной отрасли. Сейчас мы рассматриваем эти вопросы, потому что у нас дефицит специалистов. Мы уже отправляем детей в другие государства. У нас тоже есть такие специальности. Но должен быть один специализированный университет или институт, — ответил Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Вузы Регионы Вода Тараз
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!