Вуз, специализирующийся на водной тематике, будет создан в Таразе

Выступая на открытии форума, Канат Бозумбаев рассказал, что в Казахстане рассматривается вопрос восстановления одного из базовых вузов страны, который будет специализирован только на проблематике водных ресурсов.

Представители СМИ уточнили у советника Президента, о каком вузе идет речь.

— В Таразе был Жамбылский гидромелиоративный институт, который сейчас рассматривают соответствующие министерства. Необходимо создать новый университет, специализирующийся только на такой водной отрасли. Сейчас мы рассматриваем эти вопросы, потому что у нас дефицит специалистов. Мы уже отправляем детей в другие государства. У нас тоже есть такие специальности. Но должен быть один специализированный университет или институт, — ответил Канат Бозумбаев.