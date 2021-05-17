Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Вуз МЧС переименован в академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2021, 12:24
Вуз МЧС переименован в академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Кокшетаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.

История вуза начинается с 1973 года, когда в Кокшетау из Алматы был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны управления МВД Казахской ССР. Затем он был преобразован в школу подготовки и переподготовки младшего и среднего начальствующего состава пожарной охраны, позже - в Кокшетауский филиал Алматинского пожарно-технического училища МВД РК. В 1999 году переименован в Кокшетауский технический институт Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Свое предыдущее название Кокшетауский технический институт МЧС РК вуз носил с 29 сентября 2004 года.

На сегодняшний день вуз ведет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело». Функционируют факультеты очного образования, дистанционного обучения, дополнительного образования и послевузовского образования.

К слову, за весь период работы КТИ выпустил более 5000 специалистов.


Образование   Вузы   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря