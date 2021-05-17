Вуз МЧС переименован в академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Кокшетаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.

История вуза начинается с 1973 года, когда в Кокшетау из Алматы был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны управления МВД Казахской ССР. Затем он был преобразован в школу подготовки и переподготовки младшего и среднего начальствующего состава пожарной охраны, позже - в Кокшетауский филиал Алматинского пожарно-технического училища МВД РК. В 1999 году переименован в Кокшетауский технический институт Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Свое предыдущее название Кокшетауский технический институт МЧС РК вуз носил с 29 сентября 2004 года.

На сегодняшний день вуз ведет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело». Функционируют факультеты очного образования, дистанционного обучения, дополнительного образования и послевузовского образования.

К слову, за весь период работы КТИ выпустил более 5000 специалистов.