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    16:56, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Уральске перекрыта улица из-за аварии на канализационном коллекторе

    В Уральске ведутся восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 600 мм (железобетон), расположенном на перекрёстке улицы С. Тюленина и проспекта Абулхаир хана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    коллектор
    Фото: пресс-служба ТОО

    Как сообщили в пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы», в связи с этим временно перекрыт участок проспекта Абулхаир хана — от улицы У. Громова до улицы Желтоксан.

    — Движение всех видов транспорта ограничено. В настоящее время эксплуатирующая организация проводит подготовительные и организационные работы для ликвидации аварии, — сообщили в ведомстве.

    По информации предприятия, также ведётся замена задвижки диаметром 100 мм в микрорайоне «Северо-Восток-2». В связи с этим прекращена подача холодной воды в дома № 27, 9, 17, 17/1, а также в детские сады № 26 «Тулпар» и № 20 «Балбобек». Работы планировалось завершить сегодня. 

    Ранее сообщалось, когда начнут пуско-наладочные работы на водоочистных сооружениях в Кокшетау.

    Теги:
    Уральск ЗКО Регионы Казахстана Авария на теплосетях ЖКХ Западно-Казахстанская область Авария
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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