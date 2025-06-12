В Уральске перекрыта улица из-за аварии на канализационном коллекторе

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы», в связи с этим временно перекрыт участок проспекта Абулхаир хана — от улицы У. Громова до улицы Желтоксан.

— Движение всех видов транспорта ограничено. В настоящее время эксплуатирующая организация проводит подготовительные и организационные работы для ликвидации аварии, — сообщили в ведомстве.

По информации предприятия, также ведётся замена задвижки диаметром 100 мм в микрорайоне «Северо-Восток-2». В связи с этим прекращена подача холодной воды в дома № 27, 9, 17, 17/1, а также в детские сады № 26 «Тулпар» и № 20 «Балбобек». Работы планировалось завершить сегодня.

Ранее сообщалось, когда начнут пуско-наладочные работы на водоочистных сооружениях в Кокшетау.