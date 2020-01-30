Вундеркинд из Павлодара: Победами в олимпиадах я обязан учителю

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В коллекции юного физика Владимира Лима есть медали из южноафриканского государства Ботсвана и арабского Катара, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Девятиклассник школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодара считает своего педагога Николая Билиду одним из главных людей в своей жизни.

- В физико-математическом классе, где я учусь, физика появилась в пятом классе и вначале я вообще ничего не понимал на уроках, - рассказал Владимир Лим на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций. - С первого урока давали углубленные знания, было тяжело. Уже в шестом классе стал проникаться предметом. Анатолий Николаевич вначале нам все объяснял, показывал, а мы «набивали руку». Теперь можем сами качественно самостоятельно готовиться к участию в олимпиадах.

Девятиклассник считает, что не достиг бы сегодняшних высот, если бы не Анатолий Билида.

- Анатолий Николаевич - один из главных людей в моей жизни, - уверен школьник. - Он все правильно объясняет, дает хорошие знания, при этом достаточно справедлив и строг, что мне в нем очень нравится. Еще я очень благодарен своим родителям, не без их помощи я стал победителем нескольких олимпиад.

Отметим, что, не считая побед на областных и республиканских предметных олимпиадах, Владимир Лим - призер двух международных. В XV международной юниорской естественно-научной олимпиаде, которая прошла в декабре 2018 году в южноафриканском государстве Ботсвана, он завоевал бронзу. Через год на XVI международной естественно-научной юниорской олимпиаде в столице арабского государства Катар - Дохе стал обладателем серебра.

- В Ботсване прошла первая моя международная олимпиада, я сильно волновался, - вспоминает Владимир Ли. – Уровень знаний был невысоким, боялся, что мне его не хватит. За год добавил знаний, появилась уверенность в более высоком результате, и я его улучшил, выиграв серебряную медаль.

Свое будущее олимпиец планирует связать с прикладной физикой, ему очень нравится что-то создавать. Кроме физики, Владимир Ли увлекается выпечкой тортов, однако сейчас на выполнение заказов у школьника нет времени, он готовится к участию в республиканской предметной олимпиаде. Кроме того, в мае его ждет ежегодное состязание по физике среди школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется, что она пройдет в Тайване. Это вторая по значимости олимпиада для школьников по физике после Всемирной олимпиады, в которой участвуют только азиатские страны.

- Мне нравится процесс решения задач, и чем они сложнее, тем интереснее, - говорит школьник. - Погружаясь в их решение, остановиться я уже не могу, настолько это захватывающе и увлекательно. Особых секретов в моих успехах нет, чем больше работаешь, тем выше результат, надо много готовиться. У меня учеба отнимает по 12 часов в день. Уверен, при желании любой человек может добиться больших высот.

Напомним, что в 2019 году на ежегодной августовской педагогической конференции в Нур-Султане Анатолий Билида из рук Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева получил орден «Құрмет» как один из лучших учителей республики.

По словам руководителя регионального управления образования Дінислама Болатханұлы, в области накоплен богатый опыт по интеллектуальному развитию школьников, обобщённый в республике как наиболее результативный.

- Ежегодно с целью стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся, выявления и поддержки одаренных детей, популяризации среди школьников интеллектуальных игр, конкурсов, соревнований, повышения интереса к основам наук среди учащихся проводятся более 70 мероприятий областного, республиканского и международного уровней, - сообщил глава ведомства. - В них принимает участие около 50% школьников области.





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