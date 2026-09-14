Вулкан Семеру выбросил пепел на высоту до одного километра в Индонезии

Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява трижды извергся, выбросив столбы пепла на высоту до 1000 м, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Как сообщает газета Jakarta Globe, вулкан Семеру, расположенный на границе районов Лумаджанг и Маланг в восточной части острова Ява, вновь проявил активность.

Национальное агентство Индонезии по управлению стихийными бедствиями (BNPB) сообщило, что вулкан извергался три раза, выбросив пепел на высоту от 800 до 1000 м.

В заявлении отмечается, что наблюдение за вулканической активностью продолжается. Согласно индонезийской системе оповещения, уровень опасности вулкана сохраняется на третьем уровне, а любая деятельность в радиусе 5 км вокруг вулкана запрещена.

Семеру, являющийся частью национального парка Бромо-Тенггер-Семеру, считается одним из самых активных вулканов острова Ява.

В Индонезии, расположенной в зоне сейсмической и вулканической активности «Тихоокеанского огненного кольца», насчитывается около 130 действующих вулканов.

Напомним, в Индонезии рассеялся пепел от извержения Анак-Кракатау. Извержение произошло в ночь на 5 сентября. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более 15 тыс. м.