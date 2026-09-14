Вулкан Семеру выбросил пепел на высоту до одного километра в Индонезии
Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява трижды извергся, выбросив столбы пепла на высоту до 1000 м, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Как сообщает газета Jakarta Globe, вулкан Семеру, расположенный на границе районов Лумаджанг и Маланг в восточной части острова Ява, вновь проявил активность.
Национальное агентство Индонезии по управлению стихийными бедствиями (BNPB) сообщило, что вулкан извергался три раза, выбросив пепел на высоту от 800 до 1000 м.
В заявлении отмечается, что наблюдение за вулканической активностью продолжается. Согласно индонезийской системе оповещения, уровень опасности вулкана сохраняется на третьем уровне, а любая деятельность в радиусе 5 км вокруг вулкана запрещена.
Семеру, являющийся частью национального парка Бромо-Тенггер-Семеру, считается одним из самых активных вулканов острова Ява.
В Индонезии, расположенной в зоне сейсмической и вулканической активности «Тихоокеанского огненного кольца», насчитывается около 130 действующих вулканов.
Напомним, в Индонезии рассеялся пепел от извержения Анак-Кракатау. Извержение произошло в ночь на 5 сентября. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более 15 тыс. м.