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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,7 км

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 10:55
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,7 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс на высоту до 3 700 м на вулкане Шивелуч. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Днем 30 марта из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 700 м при высоте самого исполина - 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря», - говорится в сообщении ведомства.

На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

В среду вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область РФ) пепловый выброс высотой 3 км.


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