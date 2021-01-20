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Вулкан Этна проснулся ночью в Италии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Января 2021, 08:41
Вулкан Этна проснулся ночью в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Звуки, похожие на раскаты грома, огненные искры. В ночь на понедельник активизировался вулкан Этна, что на итальянском острове Сицилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Извержение сопровождалось многочисленными взрывами, мощным выбросом пепла и раскалённой лавы.

Чёрный дым окутал окрестные населённые пункты. Власти заверили в том, что извержение не представляет опасности для местных жителей и туристов, которыми тысячами прибывают сюда, чтобы полюбоваться на самый высокий из трёх действующих вулканов в стране.

Помимо Этны в этот список входят Стромболи на одноимённом острове в Тирренском море и Везувий близ Неаполя.

Напомним, Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.


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