Вулкан Этна проснулся ночью в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Звуки, похожие на раскаты грома, огненные искры. В ночь на понедельник активизировался вулкан Этна, что на итальянском острове Сицилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Извержение сопровождалось многочисленными взрывами, мощным выбросом пепла и раскалённой лавы.

Чёрный дым окутал окрестные населённые пункты. Власти заверили в том, что извержение не представляет опасности для местных жителей и туристов, которыми тысячами прибывают сюда, чтобы полюбоваться на самый высокий из трёх действующих вулканов в стране.

Помимо Этны в этот список входят Стромболи на одноимённом острове в Тирренском море и Везувий близ Неаполя.

Напомним, Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.