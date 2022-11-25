Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км
25 Ноября 2022, 10:24
ПАРАМУШИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2,5 км. Об этом в пятницу говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана», - говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.
Фото: www.trend.az
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