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Вуэльта Валенсии: два гонщика «Астаны» -  в десятке сильнейших общего зачета

10 Февраля 2020 10:04
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Вуэльта Валенсии: два гонщика «Астаны» -  в десятке сильнейших общего зачета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Вуэльта Валенсии» завершилась финальным пятым этапом на улицах столицы региона Валенсии. Два гонщика команды «Астана Про Тим» завершили эту многодневку в десятке сильнейших общего зачета: Йон Исагирре занял 7-е место, а Оскар Родригес стал 9-м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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«Мы провели замечательную неделю в Валенсии, думаю, что она получилась очень продуктивной. После этой гонки выходим с очень хорошим самочувствием, готовые к следующим гонкам, где уже наши основные лидеры начнут свой сезон. Также Йон Исагирре, я думаю, начал свой год очень неплохо, он движется в правильном направлении. Уверен, что в последующих гонках он, а также другие гонщики выступят очень хорошо», - сказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

Словенец Тадей Погачар одержал итоговую победу в генеральной классификации «Вуэльты Валенсии».

Заключительный, 5-й этап, гонки завершился массовым спринтом, победителем которого стал Фабио Якобсен. Этап протяженностью 97.7 км отметился длительным отрывом из четырех человек, в число которых вошел представитель «Астана Про Тим» Уго Уль. Канадский гонщик казахстанской команды провел хороший этап, но за 9 км до финиша его и остальных участников отрыва настиг пелотон.


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Ключевые слова: Спорт,
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