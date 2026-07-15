В тюрьме Теннесси расследуют пять убийств заключенных и преступления сотрудников

Большое жюри присяжных округа Лейк предъявило 50 обвинений по 19 уголовным делам, связанным с убийствами заключенных, нападениями на сотрудников и осужденных, а также другими случаями насилия в исправительном комплексе Northwest Correctional Complex в штате Теннесси, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Об этом сообщил окружной прокурор Дэнни Х. Гудман-младший.

Обвинения предъявлены как действующим и бывшим сотрудникам учреждения, так и заключенным.

В частности, расследуются пять отдельных убийств заключенных, совершенных в 2025–2026 годах. Имена обвиняемых пока не разглашаются — прокуратура намерена опубликовать их после задержания всех фигурантов или официального вручения им обвинений.

По данным прокуратуры, восемь человек обвиняются в убийстве первой степени заключенного, совершенном 12 августа 2025 года. Кроме того, двум бывшим сотрудникам исправительного учреждения предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, нападении, должностных злоупотреблениях, превышении служебных полномочий и нарушении присяги государственного служащего.

Еще шесть человек обвиняются в убийстве первой степени по делу о гибели заключенного 8 октября 2025 года.

Среди других предъявленных обвинений — особо тяжкое изнасилование, похищение человека при отягчающих обстоятельствах, покушение на убийство первой степени, нападения на сотрудников исправительного учреждения и незаконное хранение контролируемых веществ.

— За последние несколько лет уровень насилия в учреждениях Департамента исправительных учреждений значительно вырос. Мы продолжим расследование и судебное преследование по этим делам, чтобы сделать пенитенциарную систему максимально безопасной как для сотрудников, так и для заключенных, отбывающих наказание, — заявил Гудман.

Департамент исправительных учреждений штата Теннесси не ответил на запросы журналистов о комментариях относительно предъявленных обвинений и ситуации в исправительном комплексе.