Втрое увеличат количество центров поддержки семьи в Казахстане

На сегодня в стране уже функционируют 68 центров, предоставляющих комплексную помощь семьям в решении различных жизненных ситуаций. В течение 2025-2027 годов планируется увеличить их количество до 200. Центры будут создаваться в районах и городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения, как сообщает корреспондент агентства Kazinform.

— В целях поддержки лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, центры будут осуществлять комплексную оценку ситуации обратившихся, а также составлять и вести индивидуальный план сопровождения семьи. Основой системы по сопровождению семьи станет закрепление специалиста за семьей, это позволит сопровождать семью на всем маршруте помощи и поддержки, координировать работу других специалистов. Система межведомственного взаимодействия в кейс- менеджменте будет играть одну из ключевых ролей, — сообщила зампредседателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Найла Мухтарова на брифинге в СЦК.

Казахстанцы могут обратиться за помощью в центры через различные источники: самостоятельно, контакт-центр «111», социальные сети, информационные системы государственных органов, а также через коллегиальные органы.

Центры предоставляют психологическую помощь, юридические консультации и временное размещение жертвам бытового насилия сроком до одного месяца, после чего направляют их в соответствующие организации.

Организация работы мобильных групп по раннему выявлению и оказанию поддержки семьям в трудной жизненной ситуации также входит в задачи центров.

Мобильные группы составляются из представителей образовательных учреждений, здравоохранения и внутренних дел под координацией управлений социальной защиты и занятости населения.

Для повышения эффективности работы центров планируется оптимизация бизнес-процессов через подключение к платформе Цифровой карты семьи и мобильному приложению FSM для оказания помощи семьям.

Совместно с Министерствами труда и социальной защиты населения и цифрового развития ведется работа по разработке автоматизированных рабочих мест для сотрудников центров.