14 Августа 2022 08:47

Вторым компонентом вакцины против КВИ в РК провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По данным на 14 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 млн 809 тыс. 125 человек, вторым компонентом провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек. Ревакцинировано – 5 млн 293 тыс. 700 казахстанев.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 14 августа 2022 года в разрезе регионов: