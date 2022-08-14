Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Вторым компонентом вакцины против КВИ в РК провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек
14 Августа 2022 08:47

Вторым компонентом вакцины против КВИ в РК провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По данным на 14 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 млн 809 тыс. 125 человек, вторым компонентом провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек. Ревакцинировано – 5 млн 293 тыс. 700 казахстанев.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 14 августа 2022 года в разрезе регионов:


Новости по теме
Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Бухгалтера регионального онкодиспансера Алматы осудили за хищение более 53 млн тенге
Читайте также
На какие проблемы обратил внимание Алихан Смаилов в Павлодарской области
Мажилисмены обсудили с врачами Костанайской области вопросы доступности медуслуг
Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Более 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян зарегистрировали в США
Число заболевания COVID-19 сократилось, а смертность в Азии возросла - ВОЗ
Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 514 человек
Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 386 беременных женщин
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив