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    09:49, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Вторым компонентом вакцины от КВИ охвачено около 1,5 млн казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев вакцинировалось от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день использовано 4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 547 363 человека, что составляет 25,7% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 435 334 человека», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что на сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: 1,2 млн доз первого компонента и 914 тысяч – второго компонента.

    Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов.

    На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них: в стационарах находится – 6 655 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 458 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.


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